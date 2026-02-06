Коммунальщики расчистят парк Солнечногорска после снегопадов

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска кипит работа по уборке снега. Два самосвала КамАЗ и трактор задействованы в вывозе снежных масс, скопившихся после недавних осадков.
Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. На улицах городского округа задействовано более двухсот единиц спецтехники и триста дворников. Помимо использования машин, рабочие вручную очищают снег лопатами в труднодоступных местах.
Жители могут сообщить о затянувшейся уборке на определенном участке по телефону горячей линии главы городского округа: 8-800-201-67-47.
