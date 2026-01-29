Коммунальщики расчистят от снега центр Серпухова

В историческом центре Серпухова, вблизи площади Ленина, сотрудники комбината благоустройства активно убирают снег. Они очищают тротуары и прилегающую к ним проезжую часть улицы Ворошилова.

Рабочие временно перекрыли одну полосу движения, чтобы убрать снег, погрузить его в самосвалы и вывезти. Коммунальные службы делают основной упор на обеспечении безопасного передвижения жителей: тщательно расчищают пешеходные переходы, дорожки, тротуары и остановочные павильоны до твердого покрытия.

На этом участке задействованы фронтальный погрузчик, снегоуборочная машина, самосвал и другая техника. Всего в уборке территорий задействовано около 90 единиц техники и 250 рабочих.