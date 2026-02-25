Коммунальщики расчистили снег в деревне Ушаково

Бригада коммунальщиков из Лотошина провела уборку снега в деревне Ушаково. Пять работников с двумя ручными снегоуборщиками очистили парковки и проходы к подъездам многоэтажных домов. Участнику движения «Волонтеры Подмосковья» также удалось оказать содействие сотрудникам «Благоустройства».

По словам директора «Благоустройства» Сергея Бондарчука, коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада, который начался накануне и закончился ранним утром. За прошедшие сутки на северо-западе Московской области, согласно данным Гидрометцентра России, выпало около шести миллиметров осадков, что соответствует примерно 10–12 сантиметрам снега.

Бондарчук подчеркнул, что сотрудники работают в усиленном режиме с шести часов утра. В округе снег убирают около 80 человек и 25 единиц техники.