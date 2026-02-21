Коммунальщики расчистили пешеходный переход в Истре

Коммунальные службы провели работы по очистке пешеходной дороги у детской поликлиники в городе Истра. Этот участок на улице 9-й Гвардейской Дивизии — один из самых оживленных в городе, рядом находятся Истринский профессиональный колледж, рынок, множество магазинов и жилые дома.
Из-за постоянного потока людей регулярная очистка этого перекрестка с двумя светофорами крайне важна. В середине дня снег с дороги убрали с помощью специализированной техники, несмотря на непрекращающиеся осадки. Благодаря почти круглосуточной работе коммунальных служб путь для пешеходов стал значительно легче.
