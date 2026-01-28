Коммунальщики расчистили дворы в микрорайоне Восточный в Истре

Всю ночь в городе Истра шел снег, и к утру высота снежного покрова достигла восьми сантиметров. Бригады рабочих и снегоуборочная техника активно работали, чтобы справиться с последствиями снегопада.

Специалисты подрядной организации завершили расчистку дворов на улице Генерала Голованова в микрорайоне Восточный. Один трактор очищал подъездные пути и парковочные места, второй — тротуары. Рабочие использовали компактные механические щетки там, где крупной технике не хватало места.

Особое внимание уделили пространству вокруг припаркованных автомобилей. Коммунальщики аккуратно освобождали машины от сугробов, складируя снег на проезжей части. Затем трактор собирал эти кучи и перемещал их к краю дороги, формируя валы для последующего вывоза.

Въезд в микрорайон и центральные улицы расчистили с помощью тяжелого погрузчика. Подрядчик просит жителей перепарковывать автомобили во время работы снегоуборочной техники, чтобы ускорить процесс расчистки и повысить его качество.

Текст, фото, видео: Андрей Алекин.