Коммунальщики расчистили двор в Хотькове, несмотря на снегопад

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа на улице Академика Королева, дом 2, специалисты предприятия «Благоустройство-СП» провели комплексную уборку придомовой территории. Работы по расчистке двора и парковочных зон начались в 09:30 29 января.

Жители были заранее предупреждены о выходе техники: объявления с датой и временем работ разместили на подъездах, а график уборки опубликовали в местных социальных сетях. Это позволило автовладельцам убрать машины и не мешать работе.

На этом участке задействовали два погрузчика — «Амкодор» и «Terex», а также бригаду из семи человек, которые вручную прочистили тротуары в местах, куда техника не могла заехать.

За последние три дня в Хотькове выпало около 60 сантиметров снега, и осадки продолжаются. Однако коммунальные службы готовы к предстоящим заморозкам, которые прогнозируют синоптики. График уборки дворовых территорий уже расписан до конца следующей недели.

Сейчас на уборке дворов в городе задействованы три трактора МТЗ-82 с щетками, еще два МТЗ-82 с навесным оборудованием для обработки покрытий технической солью, два погрузчика «Амкодор» и один «Terex». Работы ведутся без выходных, смены могут начинаться в пять, шесть или семь утра.