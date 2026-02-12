Коммунальщики расчистили 27 дворов в Жуковском за неделю

Сотрудники коммунальных служб Жуковского активно борются с последствиями зимних снегопадов. Итоги этой масштабной работы подвел глава округа Андроник Пак, сообщив о внушительных объемах расчищенного снега и количестве приведенных в порядок территорий.

В течение всей минувшей недели основное внимание было уделено расчистке городских территорий, включая как проезжую часть, так и пешеходные зоны. Муниципальное учреждение «Городское хозяйство» работало в усиленном режиме, задействовав значительные ресурсы.

Были проведены работы по расчистке и расширению проезжей части. Коммунальщики также уделили пристальное внимание пешеходным переходам и остановочным площадкам.

Параллельно шла интенсивная уборка дворов, парковок, проездов, пешеходных дорожек, а также детских и спортивных площадок. Всего за истекшие семь дней коммунальщики смогли полностью очистить 27 дворовых территорий от снежных завалов.

«За неделю с городских улиц и из дворов Жуковского было вывезено порядка 9500 кубических метров снега. Это огромный объем, который требовал слаженной работы спецтехники и бригад дворников. Такой объем работы свидетельствует о серьезном подходе к обеспечению комфорта и безопасности жителей города в зимний период», — сообщили специалисты.