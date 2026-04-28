Коммунальщики расчищают улицы Высоковска после снегопада

В городском округе Клин, на улице Луговой в Высоковске, бригады «Чистого города» ведут работы по устранению последствий сильного снегопада. Коммунальные службы оперативно очистили проезд, убрав с дороги упавшие деревья и спилив те, что угрожали падением на проезжую часть.

Мастер Виталий Никитин сообщил, что его бригада приступила к работе в 8 часов утра. За несколько часов были ликвидированы последствия падения деревьев в микрорайоне Клин-5, на велопешеходном маршруте и на улице Мира. Для выполнения этих работ была задействована автовышка. В планах бригады на сегодня — расчистка деревень Мокшеево и Елгозино.

Работы по устранению последствий снегопада продолжатся в среду. Коммунальщики надеются завершить уборку всех упавших деревьев за два дня — сегодня и завтра. Сотрудники «Клинспас» также подключились к работам по ликвидации последствий стихии.