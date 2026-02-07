Коммунальщики расчищают улицы Клина после аномального снегопада

В городском округе Клин второй день продолжается аномальный снегопад. После ночной передышки на борьбу с последствиями непогоды вышла тяжелая техника. Коммунальные службы активно работают как в самом городе, так и в пригороде.

В густонаселенном микрорайоне Западный грейдер расчищает дороги от слоя снега, который за ночь достиг 30 сантиметров. За ним следом идет трактор со щеткой. С помощью ковшей рабочим удается освободить от снега проезжую часть шириной пять метров. За 40 минут удалось расчистить проезд на четырех улицах: Артюхина, Леонова, Прудкина и Мухиной.

Далее коммунальщики планируют заняться еще семью улицами: Усагина, Перова, Клопова, Шаламова, Афанасьева, Западная и Осенняя.

На борьбу со снегопадом вышли и местные жители с лопатами, чтобы расчистить проезды с участков на дорогу.