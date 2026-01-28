Коммунальщики расчищают крыши в Мытищах после сильного снегопада

В городском округе Мытищи продолжается борьба с последствиями сильного снегопада, который не прекращается уже второй день. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, очищая улицы, дороги и крыши зданий.

На передовой в этой борьбе находятся промышленные альпинисты. С начала недели они очистили уже сотни домов. Специалисты сбрасывают лопатами снежные карнизы, а кувалдами аккуратно сбивают опасные сосульки. Как отмечают сами рабочие, на очистку одного дома уходит от 20 минут до часа.

Сегодня очередь по расчистке кровли дошла и до домов на Новомытищинском проспекте. Например, на доме 82, корпус 5а, скопилось много сосулек. Бригада из четырех коммунальщиков справилась с их расчисткой всего за 30 минут.

Как пояснили в управляющей компании «ЖРЭУ-7», специалисты ежедневно обходят все семь домов в управлении и, обнаружив сосульки, включают адрес в список на уборку. Обычно за неделю удается обработать все дома, а некоторые — даже дважды.