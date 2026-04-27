Коммунальщики расчищают Хотьково от снега после арктического вторжения

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа продолжается борьба со снегом. Коммунальные службы активно работают, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей.

С раннего утра, с 6 часов, техника вышла на уборку основных участков дорог и тротуаров. Из-за продолжающегося снегопада, который принес арктическое вторжение, работы ведутся в усиленном режиме. За время снегопада в городе уже выпало около 20 сантиметров осадков.

По информации начальника МБУ «Благоустройство–СП» Ирины Градусовой, в расчистке города задействованы три трактора МТЗ со щетками, погрузчик, автовышка для работ с деревьями и 15 дворников.

Центральные улицы остаются в приоритете — здесь важно обеспечить движение транспорта и безопасность пешеходов. Коммунальная служба продолжает работать без перерыва и будет расчищать город до полной стабилизации ситуации.