Коммунальщики расчищают дворы в Новой Трехгорке

В микрорайоне Новая Трехгорка городского округа Одинцово идет усиленная уборка снега. По словам мастера участка Ивана, на территории работают 23 человека и несколько единиц техники: два крупных и три малых погрузчика, а также шесть самосвалов.

«Снега очень много, но основная проблема — запаркованность», — отметил мастер.

Всего в зоне ответственности коммунальных служб — 34 дома на улице Чистякова. Уже вывезено около 15 КамАЗов снега, который доставляют на снегобазу за промышленной зоной. Работы осложняются дальними маршрутами и плотной застройкой.

Несмотря на тяжелые условия, коммунальные службы продолжают расчистку проездов и тротуаров, усиливая технику и бригады.