Коммунальщики расчищают дворы Химок от снега

В городском округе Химки после сильных снегопадов управляющие компании активизировали работы по расчистке дворовых территорий. Тысячи жителей ежедневно утром отправляются на работу, и для обеспечения их выезда управляющие компании мобилизовали технику и персонал.

Тракторы и бригады рабочих сегодня трудятся в центре города: на улицах Московская, Чапаева, Калинина, Кирова, Ленинградская. По словам заместителя директора управляющей компании «Жилищник» Алексея Ветошко, в работах задействовано 22 трактора и мини-погрузчика, а также 218 дворников.

Помимо уборки снега во дворах, специалисты занимаются очисткой кровель от снега и наледи по следующим адресам: улица Мира, дом 4, улица Жаринова, дома 6 и 9, улица Лавочкина, дом 16, проспект Юбилейный, дом 42.