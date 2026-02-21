Коммунальщики расчищают дороги в городском округе Щелково после снегопада

В городском округе Щелково коммунальные службы активно работают над расчисткой дорог и тротуаров после сильного снегопада. Водитель трактора Алексей начал свой рабочий день в семь утра и уже успел очистить тротуары на улице Комарова. Сейчас он приступил к работе на улице Центральной.
«Уже почистил тротуары на улице Комарова, теперь вот приехал на Центральную. Ситуация сложная, работы много», — поделился водитель.
Для обеспечения безопасности жителей коммунальные и дорожные службы Щелковского округа переведены в усиленный режим работы. Особое внимание уделяется магистральным улицам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте