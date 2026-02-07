Коммунальщики Раменского округа продолжают борьбу со снегом

Сотрудники Раменской коммунальной службы «Содержание и благоустройство» с раннего утра заняты очисткой городских улиц от снега. Они работают над расчисткой дворов жилых домов, тротуаров, проездов и площадок.

Начальник участка Валентина Карпова рассказала: «Работаем с пяти утра. Сейчас расчищаем игровую площадку, чтобы дети могли погулять во дворе».

Местные жители также отмечают хорошую работу коммунальных служб. Елена Борисова, выйдя на прогулку со своей собачкой Мией, подчеркнула, что им удалось беспрепятственно пройти по дорожкам. Она также зашла на площадку, чтобы поблагодарить работников за их труд.

В период снегопада коммунальные службы переходят на усиленный режим работы. На помощь дворникам приезжают тракторы, мини-погрузчики и грузовые машины. Убранный снег вывозят на специализированные площадки в Раменском.