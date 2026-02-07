Коммунальщики Пушкинского округа борются с последствиями сильного снегопада

В Пушкинском городском округе за последние двое суток выпало более полуметра снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд к деревням и поселкам.

Заместитель директора МКУ «Софрино» Андрей Букин рассказал, что работы по пробивке и расширению дороги в сторону деревни Горенки и коттеджного поселка «Генеральский» шли в деревне Луговая. Для борьбы с плотными снежными валами используется тяжелая техника «Амкодор».

Техника выходит на маршрут в 5:00 утра. Всего в округе задействованы 72 единицы спецтехники, а с 7:00 к уборке подключаются дворники — 86 человек. Если снег не прекращается, смены растягиваются до вечера и нередко переходят в сверхурочные.

МКУ «Софрино» обслуживает шесть крупных поселений: Софрино, Ашукино, Ельдигино, Лесное и Софрино-1. Общая протяженность дорог составляет около 330 километров, не считая дворовых территорий. Снегопад продолжается, а вместе с ним и напряженная работа коммунальных служб.