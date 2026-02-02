Коммунальщики Пушкина начали работать в две смены

Муниципальные службы округа переведены на усиленный, двухсменный режим работы для ликвидации последствий затяжного снегопада. Чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасность пешеходов, очистка территорий не прекращается ни на час.

Ежедневно в 19:00 на дежурство заступает первая смена. В ее составе работают 10 специалистов и 10 единиц тяжелой техники. Основной фронт работ в ночное время — ключевые транспортные артерии муниципалитета общей протяженностью более 50 километров.

В приоритетном списке — Московский проспект, Привокзальная площадь, а также улицы Дзержинец, Добролюбова, Некрасова и другие участки. Помимо механизированного удаления снежной массы, дорожные службы проводят сплошную обработку полотна противогололедными материалами. С пяти часов утра эстафету принимает дневная смена, численность которой значительно выше — около 130 человек. Такой «десант» необходим для оперативной расчистки пешеходных зон и подходов к социально значимым объектам.

«В фокусе внимания — территории вокруг общеобразовательных школ, детских садов, поликлиник и больниц. Также бригады сосредоточены на приведении в порядок остановочных павильонов, чтобы жители могли комфортно пользоваться общественным транспортом. Параллельно рабочие отрабатывают точечные заявки, поступающие от жителей через диспетчерские службы», — сообщили специалисты.