Коммунальщики Пущина продолжают борьбу со снежными завалами

В городе Пущино коммунальные службы активно ведут работы по расчистке улиц от снега. Сотрудники «Комбината благоустройства» навели порядок на улице Парковая в микрорайоне «В».

Для уборки снежных навалов с проезжей части и пешеходных дорожек использовались тракторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины и роторные снегоуборщики. Также была расчищена остановка, парковки и лестницы, освобождено пространство вокруг дома В-35.

С понедельника «Комбинат благоустройства» работает в режиме повышенной готовности. Ежедневно в уборке города участвуют 35 человек. В сложных погодных условиях на пределе возможностей задействованы четыре трактора, два КамАЗа, две комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики и «Беларус-320».