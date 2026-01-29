Коммунальщики продолжат уборку снега в Лобне в ночную смену

Специалисты МБУ «Уютный город» не прекращают работы по расчистке города от снега даже в ночное время. Так, вторая смена вышла на уборку снега, который шел с переменной интенсивностью в течение всего дня.

Особое внимание уделяется территориям, прилегающим к социальным объектам, включая подъезды к школам. Например, поздно вечером бригада с помощью трактора расчистила дорогу у инженерно-технического лицея «Авиатика». Снег сразу же вывозили на снегосвалку для последующей переработки.

В ночную смену коммунальщики также повторно очистят общественные пространства, подходы к детским садам и школам, пешеходные дорожки, территорию железнодорожной станции и подходы к остановкам общественного транспорта.

Для эффективной борьбы со снегопадом работа организована в две смены: утреннюю (с 5:00 до 15:00) и вечернюю (с 16:00 до 02:00). Такой график позволяет равномерно распределить нагрузку. На расчистке задействовано более 60 человек и 7 единиц спецтехники.