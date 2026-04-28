Коммунальщики продолжают уборку снега в городском округе Щелково

В городском округе Щелково продолжается активная работа по уборке снега. Во дворах на улице Комарова десятки специалистов трудятся над очисткой территорий от снега.

Бригады по 6–8 человек работают повсеместно, чтобы оперативно справиться с последствиями непогоды. Рабочие с лопатами расчищают придомовые территории, тротуары, подъезды и детские площадки, обеспечивая безопасный проход для жителей и проезд для автомобилей.

По данным администрации округа, в уборке задействованы около 105 единиц техники и 460 дворников. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия снегопада в кратчайшие сроки.