Коммунальщики продолжают расчищать Фрязино после сильного снегопада

В городе Фрязино коммунальные службы не прекращают борьбу с последствиями сильного снегопада. Основные улицы уже приведены в порядок, но работа продолжается.

Сейчас специалисты стараются полностью очистить автобусные остановки, чтобы обеспечить удобный и безопасный доступ пассажиров к общественному транспорту. Для этого они задействовали трактор и самосвал для вывоза снега.

Трое рабочих убирают снег из труднодоступных мест с помощью лопат. Они также расчищают парковочные места во дворах и расширяют пешеходные дорожки, убирая плотный слой снега до асфальта. Здесь работают вручную, так как использование спецтехники невозможно из-за плотной парковки автомобилей.

Коммунальные службы будут продолжать уборку, чтобы гарантировать безопасность пешеходов и автомобилистов.

Текст, фото и видео: Роман Кутузов.