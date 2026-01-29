Коммунальщики продолжают борьбу с последствиями снегопада в селе Мочилы

В московском регионе уже третий день подряд не прекращается интенсивный снегопад. В селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды местные жители и коммунальщики называют происходящее «природной аномалией». Снег не перестает идти с самого начала циклона.

На борьбу со стихией ежедневно выходит бригада МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» в составе шести человек. Коммунальщики вооружены лопатами и двумя снегоуборщиками. Для сдвигания крупных снежных навалов привлекается трактор «Беларусь». Рабочий день у дворников начинается затемно, в 6 часов утра.

Дворникам предстоит очистить дворовые территории, проезды, парковки, детские и спортивные площадки, а также все общественные пространства. Опытный дворник, работающая в Мочилах более семи лет, Ольга Лапшина рассказала, что снег — это явление природы, за которое стоит быть благодарными, так как он сулит хорошую погоду и много влаги в будущем. По ее словам, без помощи техники — снегоуборщиков и трактора — справиться с таким объемом снега было бы крайне тяжело. Большую помощь в механической очистке территории оказывает ООО «Юг Подмосковья».

Несмотря на усталость и сложные погодные условия, работники МБУ «БДХ» проявляют стойкость и профессионализм, делая все возможное для обеспечения чистоты и безопасности в округе.