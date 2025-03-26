Коммунальщики привели в порядок улицы Зарайска

С приходом весны в округе развернулись работы по уборке и благоустройству территории. Коммунальные службы приступили к активной деятельности, направленной на приведение в порядок улиц, скверов и других общественных пространств после зимнего периода.

Особое внимание уделяется приведению в порядок автобусных остановок. На центральных улицах округа рабочие убирают мусор. Также проводятся работы по уборке тротуаров, прилегающих дорожек и павильонов ожидания. Помимо уборки, специалисты планируют выполнить покраску ограждений и отремонтировать поврежденные элементы.

«С середины марта мы начали сезон весенней уборки. Сейчас моем и красим автобусные остановки. Также чистим муниципальные дороги и вывозим собранный мусор», — отметила эксперт первой категории отдела эксплуатации дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Зарайска Мария Новикова.