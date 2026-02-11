Коммунальщики привели в порядок Пушкинский округ

В Пушкинском округе дорожные службы перешли на режим комплексного содержания. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, специалисты «Мосавтодора» ведут масштабные работы, которые охватывают как центральные магистрали, так и небольшие поселковые улицы.

В самом административном центре внимание уделили не только чистоте, но и внешнему облику города. В микрорайоне Мамонтовка на улице Ленточка специалисты оперативно ликвидировали граффити на остановочном павильоне, вернув ему опрятный вид. Параллельно на Красноармейском шоссе специалисты восстановили линию наружного освещения.

«Большой объем работ выполнен в Ивантеевке. Здесь в приоритете — безопасность пешеходов. Коммунальщики провели тщательную расчистку тротуаров от наледи и снежных завалов на улицах Новая Слобода, Новоселки и Хлебозаводской. Кроме того, на улице Дзержинского отремонтирован поврежденный дорожный знак, на улице Богданова запущен исправный светофорный объект, а на Первомайской и Кирова вновь зажглись фонари, линии электропередач на которых были починены», — отметили специалисты.