Коммунальщики приступят к расчистке улиц Бронниц после сильного снегопада

В Бронницах коммунальные службы ООО «Бронницкий ДорСервис» начнут уборку улиц с четырех часов утра 29 января из-за сильного снегопада. Шесть комбинированных дорожных машин, загруженные солью и песком, выедут на основные магистрали города.

Техника будет работать по следующему принципу: первая машина пройдет по осевой линии, разбивая наст, а третья займется очисткой обочины. Параллельно с расчисткой дорог специалисты будут обрабатывать их противогололедными материалами.

Мастер дорожных работ Иван Мальцев подчеркнул, что ночной график позволяет не мешать движению транспорта и обеспечивает высокую производительность. Основная цель — к началу дня обеспечить беспрепятственное движение автобусов и дать людям возможность вовремя добраться до работы.

С шести часов утра к работам приступят другие городские службы. Они займутся расчисткой дворов и парковок многоквартирных домов, центральных площадей и парков, а также подъездов к больницам, детским садам и школам.