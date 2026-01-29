Коммунальщики Подольска расчищают дворы от снега

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск сотрудники управляющей компании «Подольск» начали уборку снега с раннего утра. В подразделении «Климовск-Центр» приступили к работе в семь часов утра, начав с домов на улице Западной. Затем продолжили уборку на улицах Мичурина, Заводской и Молодежной.