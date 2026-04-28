Коммунальщики Подольска ликвидируют последствия сильного ветра

Коммунальные службы городского округа Подольск активно устраняют последствия шквалистого ветра. В микрорайоне Климовск на улице Мичурина между домами 8 и 8А сотрудники убрали сразу четыре дерева.

По словам заместителя генерального директора ООО «Весенняя» Анастасии Гороховой, специалисты отрабатывают обращения, поступившие через портал «Добродел», а также напрямую от жителей. Она отметила: «Также сотрудники осматривают территорию для выявления новых возможных падений деревьев. То есть работают на опережение аварийных ситуаций».

После улицы Мичурина бригады отправились на Симферопольскую. Работы ведутся и в сельской местности: в поселке МИС уже убрали пять деревьев, а в Романцево — два. За сутки коммунальные службы убрали порядка 30 деревьев.