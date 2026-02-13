Коммунальщики Подмосковья вышли на борьбу с последствиями снегопада

Коммунальщики Подмосковья снова вышли в ночь на механизированную уборку снега. На улицы и дороги вывели специализированную технику.

Дежурный ночной смены «Сергиево-Посадского ДРСУ» Аветик Овсепян рассказал, что сейчас они вывозят снег, расчищая проспект Красной Армии до поворота на Новоугличское шоссе. В работе задействовали четыре КДМ, одну МТЗ и самосвалы.

«У нас чистят дороги плужными средствами и посыпаем их песко-соленой смесью», — пояснил он.

Овсепян добавил, что работает один погрузчик, грузящий снег в самосвалы.