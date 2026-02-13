Коммунальщики Подмосковья вышли на борьбу с последствиями снегопада
Коммунальщики Подмосковья снова вышли в ночь на механизированную уборку снега. На улицы и дороги вывели специализированную технику.
Дежурный ночной смены «Сергиево-Посадского ДРСУ» Аветик Овсепян рассказал, что сейчас они вывозят снег, расчищая проспект Красной Армии до поворота на Новоугличское шоссе. В работе задействовали четыре КДМ, одну МТЗ и самосвалы.
«У нас чистят дороги плужными средствами и посыпаем их песко-соленой смесью», — пояснил он.
Овсепян добавил, что работает один погрузчик, грузящий снег в самосвалы.
В Коломне коммунальщики убирали улицу Пионерскую, расчищая проезжую часть и тротуары по всей ширине дороги. Как сообщил гендиректор ООО «Аспект» Дмитрий Шарков, в работе задействован фронтальный погрузчик и два самосвала, а также две КДМ с отвалами.
«Дорога очищается от снега полностью. Формируется куча, которая потом погружается в самосвалы и вывозится на снежный полигон», — уточнил он.
Коммунальщики после уборки снега покрывали дорогу и тротуары противогололедными материалами, чтобы предотвратить образование наледи. Ночная смена завершится в 08:00.
Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями снежной стихии также в Домодедове, Подольске и Зарайске. Пока города спят, ночные бригады и техника в усиленном режиме вывозили тонны снега.