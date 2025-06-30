Коммунальщики Подмосковья провели более 4 тысяч работ на водопроводных сетях

За июнь коммунальные службы Подмосковья провели четыре тысячи мероприятий для поддержания беспрерывной работы водопроводных сетей. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

Специалисты отремонтировали и провели обслуживание оборудования на 350 объектах. Кроме того, работники очистили от засоров 1,2 тысячи участка канализаций, взяли свыше двух тысяч проб качества воды и сточных вод.

Например, в Шатуре обновили 76 метров трубопровода, провели ремонт сетей водоснабжения на улицах Советской Конституции, Ильича в Ногинске и на улицах Мариинская и Комсомольская в Электроуглях. Помимо этого, на улице Николаева в Электростали заменили 50 метров канализации, починили колодцы.

Сейчас подмосковные коммунальщики продолжают реконструкцию первой камеры переключения правой ветки магистрального коллектора Егорьевск-Воскресенск.