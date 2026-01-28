Коммунальщики Подмосковья продолжают борьбу с последствиями снегопада

В деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа сотрудники «Мосавтодора» активно расчищают дороги и тротуары от снега. Один из них, водитель спецтехники Александр Федотов, приступил к работе в шесть утра и продолжит ее до позднего вечера.

Александр работает в дорожной службе уже пять лет и отмечает, что нынешний снегопад — один из самых сложных. «Конечно, сейчас тяжело. Особенно оттого, что мешают машины во дворах», — рассказал он. Несмотря на трудности, у него есть перерывы на обед и ужин.

Давыдово — одна из самых крупных деревень Подмосковья и России, поэтому дорожникам предстоит много работы. Заявку на расчистку снега жители могут оставить по номеру ЕДС ЖКХ: 8-800-100-84-44, а также в чатах территориальных отделов администрации округа.

Коммунальщики и дорожники уже вывезли более 4260 кубометров снега, большая часть которого была снята с центральных дорог. Снегопад продолжается, и в течение суток будут работать свыше 200 спецмашин и около 400 дворников.