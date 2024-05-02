Коммунальщики Подмосковья присоединились к областному субботнику | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 11:40 Коммунальщики Подмосковья присоединились к областному субботнику Министерство ЖКХ МО

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Региональный субботник прошел в Подмосковье 27 апреля. В нем приняли участие сотрудники дирекции и 10 филиалов ГУП МО «Коммунальные системы Московской области», подведомственного министерству ЖКХ.

Коммунальщики вышли на убору улиц в семи городских округах восточного Подмосковья. Это свыше 600 сотрудников дирекции предприятия, Восточной системы водоснабжения, Орехово-Зуевского водоканала, Куровских очистных сооружений, Павлово-Посадских коммунальных систем, Электростальского филиала, Ногинского водоканала, Ногинских распределительных сетей водоснабжения, Лосино-Петровского водоканала, Шатурского водоканала, Канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск.

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«Субботник — прекрасная возможность внести посильный вклад в создание комфортных условий жизни. Подобные мероприятия для наших коллективов стали уже доброй традицией во многом благодаря руководству филиалов», — поблагодарил коллег генеральный директор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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