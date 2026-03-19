Коммунальщики Подмосковья объяснили, как формируют тепловой контур домов

В план капитального ремонта в Московской области на 2026 год вошло 2038 домов. В числе работ, которые будут проводить специалисты в МКД, — ремонт кровель, фасадов, подвалов и замена коммуникаций. Вне зависимости от типа работ, всех их объединяет общая задача — сохранить тепло, рассказали в МинЖКХ региона.

Качество теплового контура определяет, как дом будет защищен от холода. Контур включает стены, кровлю, двери и окна, его задача — минимизировать теплопотери и поддерживать нужную температуру внутри помещений.

Формирование теплового контура при капитальном ремонте начинается с установки герметичных окон и дверей, затем специалисты заделывают швы и стыки между конструкциями, монтируют кровлю без участков теплопотерь и прокладывают инженерные коммуникации с последующей герметизацией отверстий вокруг кабелей и труб.

Благодаря этому в помещениях тепло даже в сильные морозы, отопление работает эффективнее, снижаются расходы за счет сокращения теплопотерь, стены не промерзают и уровень влажности остается стабильным, обеспечивается комфортный микроклимат круглый год.

На каждом этапе эксперты строительного контроля оценивают качество работ, следят за нормативами, контролируют герметичность конструкций и соответствие материалов требованиям.