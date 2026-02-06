Коммунальщики Подмосковья ликвидируют последствия снегопада

В городском округе Истра на улице Советской с раннего утра ведутся активные работы по очистке дворов от снега. Сотрудники подрядной организации с шести часов утра приступили к расчистке территорий многоквартирных домов № 32, 32А и 34.

Жителей заранее предупредили о работах, и те, кто смог, переставили свои автомобили, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчищать парковки и подъездные пути. Маневренный мини-погрузчик чистит пространство между машинами и дорогу вдоль тротуара, а большой фронтальный погрузчик расчищает дорогу и сдвигает снег в кучу, после чего загружает его в кузов самосвала для вывоза на специализированную площадку вблизи деревни Качаброво.

По словам мастера подрядной организации ООО «Контр строй» Оксаны Журавлевой, работы начались с очистки входных групп домов, ступеней и тротуаров, чтобы люди могли беспрепятственно пройти и успеть по своим делам. Сотрудники справляются вручную лопатами, и это делается ежедневно. Было решено сразу начать работы по вывозу снега, чтобы навалы не скапливались во дворах.

Жители положительно оценивают старания коммунальщиков. Например, житель дома № 34 Андрей Пушков переставил свой автомобиль, увидев работающую снегоуборочную технику, чтобы дать возможность коммунальщикам работать быстрее и эффективнее.

На спецплощадку уже вывезли более 500 кубометров снега.