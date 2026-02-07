Коммунальщики Подмосковья активно борются с последствиями снегопада

В подмосковном Жуковском коммунальные службы активно ликвидируют последствия сильного снегопада. Техника и рабочие задействованы во всех районах города. Бригады очищают остановки и пешеходные переходы у социально значимых объектов, а также расширяют проезжую часть на центральных улицах.

Мастер дорожного участка МБУ «Городское хозяйство» Сергей Ромашин рассказал, что его бригада убирает снег на подъездах и парковках у детской поликлиники. На этом участке задействовано четыре сотрудника и техника: бульдозер, погрузчик и два самосвала.

«Для меня важен порядок в городе, а здесь — тем более, детское учреждение. Мы обязательно очищаем парковки, чтобы родителям с детьми было где оставить машину», — пояснил Сергей Ромашин.

По его словам, снега выпало очень много, и работа идет в напряженном режиме. Процесс осложняют и припаркованные автомобили — некоторым водителям даже требуется помощь, чтобы выехать.