Коммунальщики Павловского Посада перешли на весенний режим работы

В Павловском Посаде коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим работы в связи с началом зимне-весеннего переходного периода. Глава округа Денис Семенов провел 2 марта оперативное совещание, на котором поставил жесткие сроки по очистке крыш, уборке снега и борьбе с подтоплениями.

Главной проблемой, волнующей жителей, остаются протечки кровель. Денис Семенов раскритиковал частичную уборку крыш и поручил составить график приоритетных объектов, очищая их полностью. Особое внимание — социальным учреждениям и многоквартирным домам, откуда поступает больше всего жалоб. Кроме того, коммунальщики должны обеспечить полный цикл уборки дворов и дорог: от проезжей части до детских площадок, с обязательным вывозом снега и устранением наледи.

В связи с перепадами температур на дорогах округа появились новые повреждения асфальта. Глава поручил оперативно провести оцифровку ям и приступить к ямочному ремонту как на региональных, так и на муниципальных трассах. Отдельным блоком стоит вопрос паводка: из-за активного снеготаяния уже фиксируются подтопления дворов, а у реки Клязьмы прогнозируется подъем воды. Специалисты проверяют ливневки, состояние дамб и держат на контроле парк «Меленки». Все службы переведены в режим повышенной готовности.

«Если видите проблему — сообщайте через официальные каналы», — обратился к жителям Денис Семенов, подводя итог совещания. Работа будет вестись круглосуточно, чтобы минимизировать последствия капризов весенней погоды.