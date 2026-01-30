Коммунальщики Павловского Посада перешли на круглосуточный режим работы

Несмотря на непрекращающийся снегопад, коммунальные службы округа продолжают обеспечивать жизнедеятельность города. Этой ночью работы велись непрерывно, чтобы к утру жители могли пользоваться расчищенными тротуарами.

В настоящее время на смену заступили новые бригады, готовые продолжить операцию по ликвидации последствий непогоды. В связи с выпадением большого объема осадков, все профильные службы переведены на усиленный режим. Бригады специалистов работают посменно, по восемь часов, обеспечивая непрерывность процесса.

На улице Герцена, в районе дома № 11, ведется комплексная работа по приведению в порядок подходов к подъездам и расчистке парковочных зон. Здесь задействовано более 15 человек, а также спецтехника. Общими усилиями над ликвидацией последствий снегопада трудятся около 400 человек. Приоритет отдан расчистке основных городских дорог и маршрутов общественного транспорта. Уборка снега также проводится в населенных пунктах городского округа, включая деревни, где специалисты приводят в порядок дороги.