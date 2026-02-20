Коммунальщики Орехово-Зуевского округа борются с последствиями снегопада

В Орехово-Зуевском городском округе после сильного снегопада коммунальные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Для уборки снега задействовано более ста машин и около четырехсот дворников.

Сегодня сотрудники управляющей компании «Новый коммунальный стандарт» расчищали от снега дворы. Водитель погрузчика Олег Голубятников трудился на улице Ленина. «Чистим дворы, чтобы можно было пройти. Тяжело, конечно», — рассказал он.

Как отметил начальник участка №12 управляющей компании «Новый коммунальный стандарт» Егор Рыбаков, на обслуживаемой территории работали два трактора и несколько рабочих. Они очищали входные группы, проезды и парковочные места на улицах Ленина, Мадонская, Двор Стачки, Карла Либкнехта, Кооперативная, Центральном бульваре. Всего в зоне обслуживания участка 49 домов. Сегодня сотрудники управляющей компании трудились до 17:00, завтра у них вновь рабочий день.