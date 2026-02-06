Коммунальщики Орехово-Зуева борются со снегопадом

В городе Орехово-Зуево коммунальные службы продолжают активную работу по очистке улиц и придомовых территорий от снега. Специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить свободный проход к социальным объектам.

Например, с помощью трактора расчистили дорогу к филиалу №3 Центральной городской больницы Орехово-Зуева. Также освобождают от снега пешеходные зоны и дворовые территории.

Водитель трактора Андрей начал свою смену в шесть часов утра. Его задача — уборка дворов на улицах Урицкого, Козлова и Бирюково. Мужчина отметил, что ситуация усложняется: через полчаса после очистки территория вновь оказывается занесенной свежими осадками.

Коммунальщики работают в усиленном режиме, привлекая всю имеющуюся технику. Они стараются минимизировать последствия продолжительного циклона и обеспечить комфорт горожан.