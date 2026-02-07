Коммунальщики оперативно устранили последствия сильного снегопада в Власихе

После сильного снегопада коммунальные службы городского округа Власиха работали до глубокой ночи. Сначала собранный снег складировали рядом с местами уборки, и снежные горы росли быстро. Однако коммунальным службам предстояло оперативно вывезти снег.

Когда основные магистрали, улицы и площади были расчищены, на дороги выехали КамАЗы. Каждый из них способен вывезти до 10 тонн снега за один рейс. К концу дня водители даже не успевали считать, сколько раз им пришлось выехать. Они трудились практически без перерывов, иногда перекусывая прямо в машине. Все понимали, что с последствиями стихии нужно справляться быстро и слаженно.

На дорогах Власихи одновременно работали 20 уборочных и погрузочных машин. Во дворах и на придомовых территориях трудились 55 сотрудников комплексной бригады. Уже в 6 утра коммунальные службы продолжили свою работу.