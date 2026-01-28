Коммунальщики оперативно убирают снег в Орехово-Зуеве

В городе Орехово-Зуево коммунальные службы активно работают над ликвидацией последствий сильного снегопада. Особое внимание уделяется расчистке центральных дорог, остановок и подходов к социальным объектам.

С раннего утра сотрудница Орехово-Зуевского комбината благоустройства Светлана Чекунаева трудится на площади Пушкина вблизи школы № 6. Несмотря на интенсивность осадков, зимняя уборка идет с опережением потребностей: территорию привели в порядок, однако из-за свежих сугробов расчистка потребовалась снова.

По этой площади многие идут в образовательное учреждение, поэтому важно обеспечить комфортный путь по дорожкам. Основную часть снега убрали трактором, а оставшийся слой ликвидировали вручную с помощью лопат. Также расчистили от снега лавочки и остановку общественного транспорта на улице Пушкина.

В течение суток по округу работает около 200 машин и свыше 400 дворников.