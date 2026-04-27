Коммунальщики Одинцово ликвидируют последствия мощного циклона

В ночь на понедельник в Подмосковье пришел мощный циклон, названный синоптиками «арктическим вторжением». В Одинцове сильный снегопад сопровождается ураганным ветром, который срывает ветки с молодыми листочками и валит деревья.

Коммунальные службы южной части города с утра занимаются уборкой мелких веток и листьев, которые упали на тротуары, контейнерные площадки и проезжую часть внутри микрорайонов. Крупные ветви и деревья они распиливают на части.

Рабочий учреждения «Одинцовское городское хозяйство» Сергей рассказал, что собранную древесину и листву складывают в большие мешки и вывозят трактором на полигон.

Сегодня коммунальные службы уже убрали от веток и упавших деревьев 8-й и 9-й микрорайоны, деревню Губкино, село Яскино. Однако работа продолжается, так как ветер не стихает.