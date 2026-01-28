Коммунальщики Одинцова работают в усиленном режиме в условиях снегопада

В городе Одинцово, на улице Чистяковой, коммунальные службы активно очищают улицы от снега. Бригадир Александр Кауров сообщил, что работы ведутся с 7:00 утра до 19:00 без перерывов.

«Работаем в напряжении — людям нужно выезжать, заезжать, детям идти в садики. Холодно, тяжело, но мы понимаем, что это необходимо», — подчеркнул он.

В бригаде Александра Каурова трудятся 21 человек. Они обслуживают большой район, включая улицы Чистяковой и Кутузова. Коммунальщики были готовы к снегопадам заранее: технику и людей перевели в усиленный режим работы.

Приоритет в работах — безопасность пешеходов и проездов.

Текст, фото, видео: Кристина Ларина.