Коммунальщики Одинцова ликвидируют последствия циклона «Валли

В праздничный день, несмотря на выходной, работники «Одинцовского городского хозяйства» приступили к ликвидации последствий сильного снегопада, обрушившегося на Подмосковье. Коммунальные службы активно ведут работы по расчистке территорий в южной части города Одинцово.

Воскресным вечером в районе домов 10, 30 и 32 по Союзной улице, а также возле домов 3, 5, 7, 9 и 11А по Солнечной улице ведется уборка снега. В 8-м микрорайоне Одинцова задействованы два мини-погрузчика, два фронтальных погрузчика и трактор со щетками. Два самосвала вывозят снежные массы.

Тракторист фронтального погрузчика отметил, что помимо сильной запаркованности, проблемы создают необрезанные ветви деревьев, которые могут повредить стекла и зеркала коммунальной техники.