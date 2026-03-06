Коммунальщики очистили улицы Серпухова от снега

Зима в очередной раз решила проверить Серпухов на прочность. С первыми лучами солнца на борьбу со стихией вышли основные силы муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства».

Специалистам необходимо было в кратчайшие сроки вернуть город к привычному ритму жизни. Работа кипела во всех микрорайонах. В первую очередь спецтехника прошла по центральным артериям и ключевым городским трассам, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и экстренных служб.

«Сразу за техникой в бой вступают мобильные бригады рабочих. Особое внимание уделяется так называемым „точкам притяжения“ и социально значимым объектам. Дворники и операторы малой механизации расчищают подходы к детским садам и школам, поликлиникам и больницам, а также остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам», — сообщили коммунальщики.

Несмотря на внушительный объем выпавших осадков, коммунальщики Серпухова уверенно справляются с вызовом снега.