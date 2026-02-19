Коммунальщики очистили от снега центр Пущино

Работники «Комбината благоустройства» провели уборку снега на главной пешеходной улице города Пущино — бульваре Академика Иерусалимского, известном как местный «Арбат». Также были очищены дорожки и лестницы на «Таблетке».

В работах было задействовано 7 сотрудников. Всего в городе ручной уборкой снега занимаются более 30 дворников «Комбината», которые начали свои работы с 7 утра.

Пешеходные переходы, остановки и лестницы на улицах Парковая, Франка, Строителей и других были расчищены. Также были освобождены подъезды к контейнерным площадкам. Эти меры обеспечивают безопасность и удобство жителей города в зимний период.