Коммунальщики очистили кровлю старейшего дома Дмитровского округа

Работы по уборке снега и наледи с крыши трехэтажного дома № 6 провели 12 февраля в Яхроме на улице Ленина. Здание было построено в 1933 году и является знаковым в городе.

Заявка на очистку кровли поступила в Единую диспетчерскую службу. Как отметил начальник участка управляющей компании «Управление благоустройства Дмитрова» Денис Демьянов, алгоритм действий по таким обращениям хорошо отработан. Единственная сложность — припаркованные жильцами автомобили, которые мешают проведению работ. В этот раз машину, оставленную у подъезда, накрыли деревянным щитом, чтобы защитить от падения сосулек.

Для расчистки двора от осадков задействовали два трактора. Они также обеспечили удобный подъезд для автогидроподъемника, с помощью которого рабочие поднялись наверх.

В этом доме жил Герой Советского Союза, легендарный летчик Петр Худов. После завершения работ по этому адресу сотрудники коммунальных служб планируют очистить кровли других домов на той же улице.