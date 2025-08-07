Коммунальщики наведут порядок в Зарайске

Татьяна Кострикина
Фото: Татьяна Кострикина

Сотрудники предприятия «Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство» ежедневно проводят работы по благоустройству как в городе, так и в сельских населенных пунктах. Основным направлением деятельности является окос травы на газонах и во дворах.

По словам специалистов, в преддверии Дня города объем работ значительно возрос.

«Для поддержания чистоты и эстетичного вида важно вовремя приводить в порядок парки, скверы, дворы, улицы и другие территории. Сейчас специалисты косят траву около Зарайского кремля, на улицах Ленинской и 7-й Маршрут. Затем планируется приступить к наведению порядка на въездных зонах-стелах», — сообщили специалисты предприятия.

В ближайшие дни планируется также провести покос травы на улицах Музейной, Металлистов и Карла Маркса, а также в деревнях Секирино, Маркино, Мишино, Ерново, Авдеево и других населенных пунктах округа. Таким образом, работы по благоустройству охватят практически всю территорию муниципалитета. За летний период специалисты коммунальных служб обработали более 3,5 тысяч гектаров территорий.

