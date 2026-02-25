Коммунальщики Наро-Фоминска вывезли снег после снегопада

Мощный циклон, обрушившийся на Наро-Фоминск, превратил улицы города в белоснежный лабиринт и заставил коммунальные службы перейти на усиленный режим работы. С раннего утра дорожные рабочие и спецтехника ведут непрерывную борьбу за чистоту дорог и парковок.

Для управляющих компаний утро началось с мобилизации всех ресурсов. В жилых кварталах работают десятки единиц техники: от маневренных тракторов до тяжелых самосвалов. Особое внимание уделено крупным инфраструктурным объектам. Так, управляющая компания «Воскресенский» бросила основные силы на расчистку парковочной зоны возле торгового центра. Здесь снег не просто сдвигают в сторону, а сразу загружают в грузовики для вывоза на спецплощадки.

В соседнем жилом комплексе «Никольский» акцент сделан на внутридворовые проезды и доступ к социальным объектам. Коммунальщики оперативно привели в порядок парковочные карманы и обеспечили беспрепятственный подъезд к контейнерным площадкам.