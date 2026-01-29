Коммунальщики Наро-Фоминска ведут активную борьбу со снегом

В Наро-Фоминске в самом разгаре работы по расчистке города от снега. Коммунальные службы не покладая рук трудятся на разных направлениях: от крупных магистральных дорог до небольших городских территорий.

ГКУ «Мосавтодор» расчищает региональные трассы, например, дорогу до поселка Васильчиново протяженностью 17 километров. А МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» отвечает за городские улицы. Сегодня техника была задействована на уборке улицы Ленина, а также подходов к Колледжу РПА Минюста России в Наро-Фоминске. Проведена уборка и на площади Свободы.

Тем временем работники городских парков активно расчищают пешеходные зоны и места отдыха. Уборка идет в парке Воровского и на пешеходной территории в парке «Памяти».

Управляющая компания «Воскресенский» ведет работу на конкретных объектах своей зоны ответственности. Ее задача — расчистить благоустроенную набережную площадью 25 000 квадратных метров, парковку у торгового центра (17 000 квадратных метров) и его крышу (22 000 квадратных метров), чтобы предотвратить образование сосулек и снизить нагрузку.

Так одни службы обеспечивают проезд по дорогам, другие — чистоту и безопасность на ключевых городских площадях, в парках и на конкретных объектах.