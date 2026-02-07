Коммунальщики Можайска активно расчищают снег у социально значимых объектов

В городе Можайск ведется активная уборка снега вблизи школ, детских садов, больницы и других важных социальных объектов. В данный момент бригада рабочих, используя специализированную технику, занимается очисткой территории у школы «Гармония».

Рабочие на погрузчиках расчищают подъездные пути к образовательному учреждению, парковку и прилегающую территорию. Снежные валы сразу вывозятся на специализированную площадку самосвалами.

Всего в Можайском округе на борьбу с сугробами сегодня вышло более 90 единиц техники и 200 человек. Из-за снегопадов дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации можно круглосуточно обратиться в ЕДДС по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или 112.